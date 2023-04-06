Кондрашова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1859
Отец: Алексей Денисов
Мать: Праскева Ефремова
Бракосочетание
08.04.1879
Рождение ребёнка
05.09.1881
Сын: Кондрашов Архип Арсениевич
Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.11.1895
Сын: Кондрашов Стефан Арсениевич
Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.05.1898
Дочь: Кирюхина Елена Арсеньевна
Отец ребёнка: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно