Уразка (Городицкая) Ефросинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1902
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1923
Рождение ребёнка
06.04.1925
Отец ребёнка: Уразка Яков Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1926
Дочь: Федорец Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Уразка Яков Васильевич
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно