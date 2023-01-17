Уразка (Городицкая) Ефросинья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразка (Городицкая) Ефросинья Игнатьевна

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.06.1902

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
09.11.1923

Муж: Уразка Яков Васильевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.04.1925

Сын: Уразка Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Уразка Яков Васильевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1926

Дочь: Федорец Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Уразка Яков Васильевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1965
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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