Борозенец Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борозенец Наталья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хмельков Антон Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.1954

Сын: Хмельков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Хмельков Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелькова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелькова Миля Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельков Гавриил Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельков Иван Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмельков Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелькова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.10.1954
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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