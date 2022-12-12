Борозенец Наталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хмельков Антон Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1954
Сын: Хмельков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Хмельков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелькова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелькова Миля Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмельков Гавриил Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелькова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.10.1954
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область