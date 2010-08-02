Сварцевич Гелена Кайтановна
Место рожденияБеларусь, Волколадская волость,Постовский уезд,Виленская губернатор,деревня Янчуки
Дата рождения1910
Дата смерти02.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь, Волколадская волость,Постовский уезд,Виленская губернатор,деревня Янчуки
Рождение ребёнка
24.12.1943
Сын: Михайлов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Ефимович
Смерть
02.08.2010