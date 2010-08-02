Сварцевич Гелена Кайтановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сварцевич Гелена Кайтановна

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Место рождения

Беларусь, Волколадская волость,Постовский уезд,Виленская губернатор,деревня Янчуки

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, Волколадская волость,Постовский уезд,Виленская губернатор,деревня Янчуки
Рождение ребёнка
24.12.1943

Сын: Михайлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Ефимович

Смерть
02.08.2010
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