Насадович Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насадович Андрей

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Место рождения

Кустанайская область

Дата рождения

01.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Кустанайская область
Бракосочетание
14.12.1988

Жена: Насадович Света

д. Веселево
Рождение ребёнка
17.10.1991

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Насадович Света

г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1999

Сын: Насадович Даниил

Мать ребёнка: Насадович Света

г. Щелково, Московская область
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