Насадович Андрей
Место рожденияКустанайская область
Дата рождения01.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Кустанайская область
Бракосочетание
14.12.1988
Жена: Насадович Света
д. Веселево
Рождение ребёнка
17.10.1991
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Насадович Света
г. Щелково, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1999
Сын: Насадович Даниил
Мать ребёнка: Насадович Света
г. Щелково, Московская область