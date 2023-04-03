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(Одинцова) Платонида Аркадьевна
(Одинцова) Платонида Аркадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1863
Дата смерти
02.06.1863
Пол
Женский
Отец
Одинцов Аркадий Петрович
1841 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1863
Отец:
Одинцов Аркадий Петрович
Мать:
?
Смерть
02.06.1863
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