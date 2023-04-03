(Одинцова) Платонида Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Одинцова) Платонида Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1863

Дата смерти

02.06.1863

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1863

Отец: Одинцов Аркадий Петрович

Мать: ?

Смерть
02.06.1863
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