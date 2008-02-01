Вахитова Римма Мусиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1939
Дата смерти01.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1974
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2008