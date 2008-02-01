Вахитова Римма Мусиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитова Римма Мусиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1939

Дата смерти

01.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1974

Сын: Вахитов Айрат Рифович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.02.2008
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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