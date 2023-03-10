Щербинин Логин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Щербинин Емельян
Мать: Ирина Клементьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Щербинин Лаврентей
Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Щербинин Андрей
Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно