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Щербинин Логин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Щербинин Емельян

Мать: Ирина Клементьевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Щербинин Лаврентей

Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Щербинин Андрей

Мать ребёнка: Щербинина Ксения Антропова

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Ксения Антропова

Смерть
Неизвестно
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