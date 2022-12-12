Нерубенко Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНерубенко Филипп Васильевич

Нерубенко Филипп Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1903 ст.

Дочь: Нерубенко Мария Филипповна

Мать ребёнка: Нерубенко Мария Георгиевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Красное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
На 1903 год - крестьянин деревни Красной Пушкарской волости Белгородского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерубенко Мария Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close