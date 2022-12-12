Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Якубовский Сулейман Мухаремович

Мать: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Якубовский Хасан Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Софья

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Софья Мустафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Самуил Яковлевич

Мать ребёнка: Якубовская Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Софья Мустафовна

Смерть
1984
Поставы, Поставский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
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