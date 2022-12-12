Якубовский Куба (Якуб) Сулейманович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1922
Сын: Якубовский Хасан Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Софья Мустафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Самуил Яковлевич
Мать ребёнка: Якубовская Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область