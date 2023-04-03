Бутовский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутовский Петр Михайлович
Мать: Бутовская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутовский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутовская Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно