Бутовский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутовский Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутовский Петр Михайлович

Мать: Бутовская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутовский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутовская Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Бутовская Екатерина Оскаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутовская Екатерина Оскаровна

Смерть
Неизвестно
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