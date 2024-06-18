Выгловский Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Выгловский Степан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Выгловская Марья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Выгловский Роман Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Выгловский Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно