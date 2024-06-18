Выгловский Василий Степанович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВыгловский Василий Степанович

Выгловский Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Выгловский Степан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Выгловская Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Выгловский Роман Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Выгловский Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.