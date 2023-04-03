Евдокимов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Жена: Евдокимова Евдокия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Максимова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Евдокимов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: Евдокимова Евдокия Михайловна

Смерть
1996
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