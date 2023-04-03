Евдокимов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Максимова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Евдокимов Игорь Борисович
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Михайловна
Развод
Неизвестно
Смерть
1996