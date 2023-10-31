Тляумбетов Марс Фахреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тляумбетов Марс Фахреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тляумбетов Фахрей Аблямович

Мать: Тляумбетова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исангулова Лилия Марсовна

Мать ребёнка: Тляумбетова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тляумбетов Ильгиз Марсович

Мать ребёнка: Тляумбетова Зайнаб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тляумбетова Зайнаб

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