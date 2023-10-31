Тляумбетов Марс Фахреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тляумбетов Фахрей Аблямович
Мать: Тляумбетова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исангулова Лилия Марсовна
Мать ребёнка: Тляумбетова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тляумбетов Ильгиз Марсович
Мать ребёнка: Тляумбетова Зайнаб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тляумбетова Зайнаб