(Заворотная) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заворотная) Мария Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Заворотный Спиридон

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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