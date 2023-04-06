Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Муж: Шведовский Кузьма Афанасьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.04.1913 ст.

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Шведовский Кузьма Афанасьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.10.1918 ст.

Сын: Шведовский Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Шведовский Кузьма Афанасьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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