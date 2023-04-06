Шведовская (Макуцинская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
03.04.1913 ст.
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Шведовский Кузьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.10.1918 ст.
Отец ребёнка: Шведовский Кузьма Афанасьевич
Смерть
Неизвестно