Ласкина (Сутягина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкина (Сутягина) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сутягин Николай

Мать: Солдатова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Лазарева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цибуцинина Нина Ильинична

Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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