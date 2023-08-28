Ласкина (Сутягина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сутягин Николай
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Лазарева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цибуцинина Нина Ильинична
Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ласкин Илья Иванович
Смерть
Неизвестно