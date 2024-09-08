Климентьев Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентьев Виктор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1945

Дата смерти

17.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.1990

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