Новосельская (Малевинская) Серафима Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельская (Малевинская) Серафима Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иеромонах Сергий Александр Ионович

Мать: Малевинская (Доброумова) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Новосельский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Новосельский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: (Новосельская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: (Новосельская) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.11.1899

Дочь: (Новосельская) Апполинария Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: (Новосельская) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Новосельский Феодосий Николаевич

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: (Новосельская) Милица Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: (Новосельская) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич

Смерть
После 1917

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