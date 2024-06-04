Новосельская (Малевинская) Серафима Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Новосельский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Сын: Новосельский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Апполинария Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Сын: Новосельский Феодосий Николаевич
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Милица Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич
Дочь: (Новосельская) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Новосельский Николай Евгеньевич