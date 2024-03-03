Коровинский Александрович Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровинский Александрович Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1948

Дочь: Фомичева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Зоя Александровна

Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровинский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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