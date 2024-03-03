Коровинский Александрович Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1948
Дочь: Фомичева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Зоя Александровна
Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровинский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Коровинская Галина Григорьевна
Смерть
Неизвестно