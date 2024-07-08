Пухова (Горелова) Фекла Андреевна
Место рожденияд.Белоусово
Дата рождения16.08.1874
Дата смерти03.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Белоусово
Бракосочетание
10.04.1895
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Рябова (Пухова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пухов Иван Алексеевич
д.Анисимово
Рождение ребёнка
23.07.1918
Дочь: Бычкова (Пухова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Пухов Иван Алексеевич
Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.1940