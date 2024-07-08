Пухова (Горелова) Фекла Андреевна 16.08.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пухова (Горелова) Фекла Андреевна

Место рождения

д.Белоусово

Дата рождения

16.08.1874

Дата смерти

03.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Белоусово
Бракосочетание
10.04.1895

Муж: Пухов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Рябова (Пухова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пухов Иван Алексеевич

д.Анисимово
Рождение ребёнка
23.07.1918

Дочь: Бычкова (Пухова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Пухов Иван Алексеевич

Анисимово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.1940

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