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Панков Сергей Гаврилович

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.09.1891 ст.

Дата смерти

20.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1891 ст.

Отец: Панков Гавриил Дементьевич

Мать: Панкова (Зыкова) Ефросинья Калистратовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1918 ст.

Жена: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители: по жениху: Афанасий Гаврилович Панков Александр Васильевич Кукаркин по невесте: Алексей Дементьевич Панков Иван Гаврилович Панков
Рождение ребёнка
24.11.1922

Сын: Панков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1924

Дочь: Панкова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Панков Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.09.1960
Березники, город Березники, Пермский край
Номер наследственного дела: 35/1961 Открыто нотариусом: Березниковская ГНК (н/д) За подробной информацией вы можете обращаться в: Нотариальная палата Пермского края

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