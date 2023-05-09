Панков Сергей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.09.1891 ст.
Дата смерти20.09.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1891 ст.
Бракосочетание
04.02.1918 ст.
Поручители: по жениху: Афанасий Гаврилович Панков Александр Васильевич Кукаркин по невесте: Алексей Дементьевич Панков Иван Гаврилович Панков
Рождение ребёнка
24.11.1922
Сын: Панков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1924
Дочь: Панкова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Панкова (Токарева) Анна Мефодьевна
Смерть
20.09.1960
Березники, город Березники, Пермский край
Номер наследственного дела: 35/1961 Открыто нотариусом: Березниковская ГНК (н/д) За подробной информацией вы можете обращаться в: Нотариальная палата Пермского края