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Гуляев Николай Маркеллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гуляева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Василиса Пантелеймоновна

Место жительства
Неизвестно
Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Гавриловский Степан Николаевич

Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна

Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1909 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1903

Сын: Гавриловский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверчесвой церкви за 1916 года | ГАВО Ф.1063 Оп.1 Д.302 | 166
Смерть
Неизвестно

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