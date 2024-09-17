Гуляев Николай Маркеллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гуляева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Гавриловский Степан Николаевич
Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1909 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Сын: Гавриловский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Гуляева Василиса Пантелеймоновна
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверчесвой церкви за 1916 года | ГАВО Ф.1063 Оп.1 Д.302 | 166
Смерть
Неизвестно