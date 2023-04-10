Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Круглов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Круглов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Егор Иванович

Отец ребёнка: Круглов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Круглов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева-Круглова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван

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