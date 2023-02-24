Павлов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Павлова Тамара Костантиновна

п.Баргузин, р.Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Павлова Тамара Костантиновна

п.Баргузин, р.Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Тамара Костантиновна

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