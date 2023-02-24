Павлов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Павлова Тамара Костантиновна
п.Баргузин, р.Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Павлова Тамара Костантиновна
п.Баргузин, р.Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно