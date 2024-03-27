Колесников (Колесников) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1915
Сын: Колесников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
20.08.1919
Сын: Колесников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колесников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Засечное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Смерть
Неизвестно
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.