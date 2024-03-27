Колесников (Колесников) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников (Колесников) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1915

Сын: Колесников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

Пензенская обл., Кондольский р-н, д. Марьевка
Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Колесников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Колесников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Засечное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Смерть
Неизвестно
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
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