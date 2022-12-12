Глушенкова (Глухина, Емелина) Василиса Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Глухина, Емелина) Василиса Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Живодеров Федот Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1815

Дочь: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1819

Дочь: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1822

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Тимофеева

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Елизар Тимофеев

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Смерть
Неизвестно
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