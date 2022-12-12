Глушенкова (Глухина, Емелина) Василиса Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1795
Отец: Живодеров Федот Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1815
Дочь: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
02.12.1819
Дочь: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
11.06.1822
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Тимофеева
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушенков Елизар Тимофеев
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно