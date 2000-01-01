Счасливцев Василий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Счасливцев Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Счасливцев Пантелей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Счасливцев Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Счасливцев Лев Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1811