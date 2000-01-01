Счасливцев Василий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Василий Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Счасливцев Сидор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Счасливцев Пантелей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Счасливцев Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Счасливцев Лев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1811
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