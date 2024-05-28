Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нарсия Зураб Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.2010
Дочь: Платова Софья Павловна
Отец ребёнка: Платов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.2010
Дочь: Платова Мария Павловна
Отец ребёнка: Платов Павел Николаевич