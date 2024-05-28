Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатова (Фомина) Надежда Геннадьевна

Платова (Фомина) Надежда Геннадьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Геннадий Александрович

Мать: Фомина (Сорока) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарсия Зураб Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нарсия Зураб Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.2010

Дочь: Платова Софья Павловна

Отец ребёнка: Платов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.2010

Дочь: Платова Мария Павловна

Отец ребёнка: Платов Павел Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.