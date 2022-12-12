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Герасимова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1873

Дочь: Иустиния Георгиевна

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Герасимов Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.10.1877

Дочь: Исаева Зиновия Георгиевна

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Лемаева Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Герасимов Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Рождение ребёнка
27.04.1885

Сын: Герасимов Максим Георгиевич

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Герасимов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Смерть
09.12.1914
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