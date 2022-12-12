Герасимова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1873
Дочь: Иустиния Георгиевна
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Герасимов Иоанн Георгиевич
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Рождение ребёнка
24.10.1877
Дочь: Исаева Зиновия Георгиевна
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Лемаева Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Герасимов Роман Георгиевич
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Рождение ребёнка
27.04.1885
Сын: Герасимов Максим Георгиевич
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Герасимов Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1914