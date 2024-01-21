Алешина Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алешин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Алешин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Алешин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Алешин Дмитрий Александрович