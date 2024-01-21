Алешина Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алешин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Алешин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Алешин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Алешин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

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