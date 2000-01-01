Шелковников Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковников Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелковников Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шелковникова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелковников Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шелковникова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелковникова Оксана

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