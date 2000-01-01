Шелковников Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелковников Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Шелковникова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелковников Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Шелковникова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелковникова Оксана