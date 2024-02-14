Чепкунов Сеит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепкунов Сеит

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1744

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сеитов Аюп

Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сеитов Бикбай

Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сеитов Абдулхалек

Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара

Смерть
1798

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