Чепкунов Сеит
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1744
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сеитов Аюп
Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сеитов Бикбай
Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сеитов Абдулхалек
Мать ребёнка: (Вялишина) Зульбухара
Смерть
1798