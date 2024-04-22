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Дудченко Василий Трофимович

Место рождения

Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.12.1974

Жена: Новикова Екатерина Епифановна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Из записи прямой речи Нелли Васильевны: - а уже вышла замуж за этого, ну как замуж, они сошлись в 1954 году. Жили, я бы не сказала, что хорошо. Он маму бил, Толик с нами недолго жил, мы только перееха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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