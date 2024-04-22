Дудченко Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912
Бракосочетание
28.12.1974
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Из записи прямой речи Нелли Васильевны: - а уже вышла замуж за этого, ну как замуж, они сошлись в 1954 году. Жили, я бы не сказала, что хорошо. Он маму бил, Толик с нами недолго жил, мы только перееха... Показать все
Смерть
Неизвестно