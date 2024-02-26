Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна
Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1963
Пол
Женский
Отец
Штрак Павел Иоганович
192 г.р.
Мать
Кизнер Люция Матыясовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963
Отец:
Штрак Павел Иоганович
Мать:
Кизнер Люция Матыясовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия