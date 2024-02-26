Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1963

Пол

Женский

Отец

192 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963

Отец: Штрак Павел Иоганович

Мать: Кизнер Люция Матыясовна

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