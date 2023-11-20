Дурнов Зиновий Степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Дурнов Степан Ларионов
Бракосочетание
Около 1831
Жена: Дурнова Афимья Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Дурнов Петр Зиновиев
Мать ребёнка: Дурнова Афимья Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Дурнова Меланья Зиновиева
Мать ребёнка: Дурнова Афимья Павлова
Смерть
Неизвестно