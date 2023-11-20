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Дурнов Зиновий Степанов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1744 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Жена

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Дурнов Степан Ларионов

Мать: Дурнова Лукерья Михайлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Дурнова Афимья Павлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Дурнов Петр Зиновиев

Мать ребёнка: Дурнова Афимья Павлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Дурнова Меланья Зиновиева

Мать ребёнка: Дурнова Афимья Павлова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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