Терехов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1951
Дата смерти30.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1973
Рождение ребёнка
05.12.1975
Рождение ребёнка
07.02.1982
Рождение ребёнка
09.01.1985
Мать ребёнка: Терехова Валентина Викторовна
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2008