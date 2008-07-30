Терехов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1951

Дата смерти

30.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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1985 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
05.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
07.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Терехов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Терехова Валентина Викторовна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Валентина Викторовна

Смерть
30.07.2008
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