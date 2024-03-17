Россихин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россихин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россихин Сергей

Мать ребёнка: Россихина Зоя

Смерть
Неизвестно

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