Смирнова (Ульянова) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1872 ст.
Дата смертиОколо ?.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Вахромова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Дочь: Бодунова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Сын: Смирнов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1947
Дубна, Дубна, Московская область