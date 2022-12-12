Смирнова (Ульянова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ульянова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.01.1872 ст.

Дата смерти

Около ?.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1872 ст.

Отец: Ульянов Дмитрий Семенович

Мать: Ульянова Марфа Семеновна

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Вахромова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Дочь: Бодунова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Осипович

Барановская, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Осипович

Смерть
Около ?.06.1947
Дубна, Дубна, Московская область
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