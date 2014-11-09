Куршакова (Головнина) Лидия
Место рожденияКировская область, Макарьевский район
Дата рождения23.03.1922
Дата смерти09.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922
Отец: Головнин Ермолай
Бракосочетание
?.04.1945
Муж: Куршаков Василий
Рождение ребёнка
01.05.1946
Сын: Куршаков Василий
Отец ребёнка: Куршаков Василий
Смерть
09.11.2014
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
11.11.2014