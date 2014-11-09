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Куршакова (Головнина) Лидия

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Место рождения

Кировская область, Макарьевский район

Дата рождения

23.03.1922

Дата смерти

09.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922

Отец: Головнин Ермолай

Мать: Головнина (Князева) Матрена

Бракосочетание
?.04.1945

Муж: Куршаков Василий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1946

Сын: Куршаков Василий

Отец ребёнка: Куршаков Василий

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
09.11.2014
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Похороны
11.11.2014

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