Решетняк Пётр Павлович
Место рождениясело Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетняк Павел
село Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Решетняк Аксиния
Рождение ребёнка
15.08.1911
Мать ребёнка: Решетняк Аксиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетняк Аксиния
Смерть
Неизвестно