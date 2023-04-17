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Решетняк Пётр Павлович

Место рождения

село Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетняк Павел

Мать: не указана

село Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
1904

Сын: Решетняк Михаил Петрович

Мать ребёнка: Решетняк Аксиния

Рождение ребёнка
15.08.1911

Сын: Решетняк Лазарь Петрович

Мать ребёнка: Решетняк Аксиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Аксиния

Смерть
Неизвестно
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