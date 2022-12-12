Клинников Филипп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клинников Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1878 ст.
Дочь: Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.
Дочь: Клинникова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.
Сын: Клинников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клинникова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинников Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно