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Клинников Филипп Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клинников Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1878 ст.

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.

Дочь: Клинникова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.

Сын: Клинников Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клинникова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Клинникова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинникова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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