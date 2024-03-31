Стрельников Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Митрофан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева (Стрельникова) Галина Митрофановна

Мать ребёнка: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Анатолий Митрофанович

Мать ребёнка: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сотникова Любовь Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Стрельников Владимир Митрофанович

Мать ребёнка: Стрельникова (Лаврова) Матрёна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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