Клименко виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко виктор Васильевич

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Место рождения

Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область

Дата рождения

09.05.?

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: Клименко василий яковлевич

Мать: Клименко Мария яковлевна

Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область
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