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Клименко виктор Васильевич
Клименко виктор Васильевич
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Место рождения
Сокольники 2-е
, Новомосковский район, Тульская область
Дата рождения
09.05.?
Пол
Мужской
Отец
Клименко василий яковлевич
1927 г.р.
Мать
Клименко Мария яковлевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец:
Клименко василий яковлевич
Мать:
Клименко Мария яковлевна
Сокольники 2-е
, Новомосковский район, Тульская область
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