Евдокимова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1960
Дата смерти13.04.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1892
Дочь: Суворова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1894
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.1897
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Суворов Александр Иванович
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1908
Дочь: Смирнова (Суворова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич
Смерть
13.04.1923
Рождение
06.11.1960