Евдокимова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1960

Дата смерти

13.04.1923

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891

Сын: Суворов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1892

Дочь: Суворова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1894

Сын: Суворов Николай Иванович

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1897

Сын: Суворов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Суворов Александр Иванович

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.06.1908

Дочь: Смирнова (Суворова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Николаевич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
13.04.1923
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение
06.11.1960

Отец: Евдокимов Петр

Мать: Евдокимова (Попова) Марья Никифоровна

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