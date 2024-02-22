Ильюшина (Лимаренко) Маня Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Поля Ильинична
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильюшин Илья Ильич
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долотова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно