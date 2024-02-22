Ильюшина (Лимаренко) Маня Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшина (Лимаренко) Маня Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лимаренко Дмитрий Борисович

Мать: Лимаренко Полина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Поля Ильинична

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Николай Ильич

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Илья Ильич

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долотова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Ильюшин Илья Ферсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильюшин Илья Ферсонович

Смерть
Неизвестно
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