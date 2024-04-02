Полежаева (???) Аграфена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полежаев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович
Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Полежаев Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно