Полежаева (???) Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Аграфена Федоровна

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Полежаев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Полежаев Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Полежаев Алексей Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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