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(Вяткина) Александра Филипповна

Место рождения

Дер. Зебей,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

08.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: Вяткин Филипп Афанасьевич

Мать: Вяткина (Карлагина) Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Нянька
Крещение
05.11.1905
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крестные: деревни Кукушкиной крестьянская жена Фекла Ивановна Люртюшева
Рождение ребёнка
1927

Сын: Вяткин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
08.08.1997
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Закрытая турая черепно-мозговая травма

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