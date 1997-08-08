(Вяткина) Александра Филипповна
Место рожденияДер. Зебей,Оханский уезд,Пермской губернии,Россия
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти08.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Работа или профессия
Неизвестно
Нянька
Крещение
05.11.1905
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крестные: деревни Кукушкиной крестьянская жена Фекла Ивановна Люртюшева
Рождение ребёнка
1927
Сын: Вяткин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
08.08.1997
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Закрытая турая черепно-мозговая травма