Минаева Мария Трифововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Мария Трифововна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слаповский Ион Абросимович

Рождение ребёнка
23.08.1951

Сын: Слаповский Александр Ионович

Отец ребёнка: Слаповский Ион Абросимович

Рождение ребёнка
09.09.1957

Сын: Слаповский Сергей Ионович

Отец ребёнка: Слаповский Ион Абросимович

Смерть
Неизвестно

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