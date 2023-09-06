Минаева Мария Трифововна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1951
Сын: Слаповский Александр Ионович
Отец ребёнка: Слаповский Ион Абросимович
Рождение ребёнка
09.09.1957
Сын: Слаповский Сергей Ионович
Отец ребёнка: Слаповский Ион Абросимович
Смерть
Неизвестно