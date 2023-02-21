Чичкина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.2008
Дочь: Чичкина Валерия Антоновна
Отец ребёнка: Чичкин Антон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичкина Стефания Антоновна
Отец ребёнка: Чичкин Антон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичкина Инна Антоновна
Отец ребёнка: Чичкин Антон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно